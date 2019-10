TERREMOTO AL COMUNE DI TRENTOLA. Chiuse le indagini per 19 indagati

TRENTOLA DUCENTA (T.P.) – Continua il terremoto giudiziario al comune di Trentola Ducenta con l’avviso di chiusura indagine per i 19 indagati che potrebbe essere già la prova che ha retto, per tutti i soggetti attinti da misura cautelare e per tutti i soggetti originariamente indagati, l’accusa della Procura di Napoli Nord.

Lo stesso sotto il profilo indiziario tutto è stato pienamente corroborato dalle decisioni del Tribunale del Riesame che ha confermato la bontà delle investigazioni. Inoltre l’avviso di conclusione delle indagini a tutti i soggetti in origine coinvolti nella vicenda dimostra, altresì, che le indagini sono proseguite ed hanno cementificato anche posizioni che sembravano più evanescenti sul profilo indiziario. Insomma, dopo l’esecuzione delle misure cautelari, l’indagine dei Carabinieri di Aversa è continuata incessante nel riscontro delle vicende delittuose contestate agli indagati e sicuramente vi saranno nel fascicolo delle indagini ulteriori informative ed ulteriori atti di indagine. Tutt’ora l’ex sindaco Sagliocco e Saverio Griffo sono ancora ai domiciliari, da giugno, e sono stati respinti tutti i tentativi di graduazione della misura. In tutto questa vicenda giudiziaria che ha colpito politici e imprenditori si ha la sensazione che ci potrebbero essere altri filoni di indagine aperti per chiarire dei punti ancora oscuri.