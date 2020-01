TERRIBILE incidente stradale. Muore 24enne. Inutili i soccorsi. L’addio di un’amica

ARZANO – (Lidia e Christian de Angelis) Terribile incidente stradale, muore il 24enne Antonio Ruggiero. Una ennesima drammatica notizia sconvolge la comunità, è morto il 24enne Ruggiero in un grave incidente stradale avvenuto a Volla. L’altra sera in via Filichito, il ragazzo di Arzano, a bordo della sua vettura una Fiat Panda, ha perso il controllo della stessa a causa di un malore, finendo la corsa contro un guardrail, l’impatto è stato così forte che non vi è stato scampo per Antonio, è morto, i soccorsi ne hanno solo constatato il decesso, le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell’evento.

In poche ore centinaia i messaggi di addio per Antò, ecco quello dell’amica: “Con la tua simpatia e quel sorriso sempre stampato sul viso. Che la terra ti sia lieve.Ciao Anto riposa in pace. Sentire condoglianze alla famiglia Ruggiero.“