Sul posto gli operatori del 118.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Un gravissimo incidente si è verificato la scorsa notte nei pressi del carcere di S. Maria C.V. il 35enne R.V. ed i 31enne C.F. sono ora ricoverati in gravi condizioni (trasferiti in due ospedali diversi dai sanitari del 118). Per entrambi la prognosi è riservata.