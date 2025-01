TERRORE IN CITTA’. Donna pedinata dai ladri e porta blindata distrutta a martellate. I DETTAGLI SUL BOTTINO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Nel bottino oro di famiglia, orologi, soldi e gioielli. Sul posto i carabinieri per il triste rituale del sopralluogo

TEANO (Elisa Latina – teanoce.it – [email protected]) – Un episodio di furto con scasso è stato registrato in via Vincenzo Mancini (ex via Orto Ceraso) a Teano, ai danni di una donna che vive da sola. Il fatto, risalente al pomeriggio di sabato 11 gennaio, è stato denunciato solo nella mattinata di oggi, 17 gennaio 2025. I malviventi, presumibilmente dopo aver pedinato la vittima, si sono introdotti nell’abitazione intorno alle 18, approfittando dell’assenza della proprietaria.

Con l’ausilio di sbarre d’acciaio e piedi di porco, hanno scardinato le pesanti grate di ferro e sfondato la porta blindata della casa della signora A.B. originaria e residente a Teano. La violenza dell’azione e l’ora inusuale del furto hanno destato grande preoccupazione tra i residenti del quartiere Orto Ceraso.

Dunque, la proprietaria di casa erano uscita per delle commissioni e ignoti, approfittando della sua assenza – si presume dopo un appostamento – sono entrati nella villa, a caccia di qualcosa di valore da portare via. Sarebbero riusciti a scovare soldi in contanti, orologi di valore ma anche effetti personali e di famiglia, diversi gioielli in oro custoditi nelle camere. Sono scappati via dopo vare fatto tutti i loro comodi, facendo perdere le loro tracce. Sul posto per il triste rito del sopralluogo e allertati della proprietaria al suo rientro, sono intervenuti i carabinieri.