TERRORE IN PIZZERIA. Bandito armato di coltello minaccia la titolare per l’incasso

Il 26enne arrestato poco dopo dalla polizia.

MARCIANISE. Attimi di paura si sono vissuti in via Domenico Santoro, a Marcianise. Un 26enne di Capodrise, S.Z., ha fatto irruzione in una nota pizzeria e, armato di coltello ha minacciato la titolare per farsi consegnare l’incasso.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, se l’è dovuta vedere, però, con il marito della donna, sopraggiunto poco dopo. Alla vista dell’uomo, il bandito è scappato via, in sella a una bicicletta elettrica. Allerata la polizia, gli agenti, visionando le telecamere di sorveglianza, hanno individuato il bandito, fermandolo poi nei pressi della sua abitazione.

Tra l’altro, una volta giunto in commissariato, il 26enne ha incrociato la titolare della pizzeria. Determinante, per i poliziotti, il riconoscimento fatto dalla donna. Il malvivente è stato quindi arrestato per tentata rapina.