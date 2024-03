Sequestrati e rapinati in casa: terrore in villa per la famiglia di un noto medico

Sotto tiro dei malviventi anche una coppia di vicini che si era recata a fargli visita

CASTEL MORRONE – Sequestrati e rapinati all’interno della loro abitazione, ore da incubo per la famiglia di un noto professionista. E’ quanto accaduto giovedì sera in via Combo a Castel Morrone ai danni del dottor Angelo Gentile, detto Orlando, di sua moglie Francesca Campanile, anche lei medico in pensione, e dalla loro figlia.

Tre banditi armati con pistola e cacciavite hanno fatto irruzione nell’abitazione. Le due donne sono state strattonate per i capelli e costrette a restare immobili mentre al ginecologo veniva chiesto con insistenza di aprire la cassaforte.

Al rifiuto del professionista in quanto non ne conosceva la combinazione hanno proceduto all’apertura con un flex non trovandovi nulla.

Improvvisamente qualcuno ha bussato alla porta di casa, era una coppia di vicini finiti anche loro sotto il tiro dei malviventi. A quel punto i rapinatori hanno costretto il ginecologo a consegnare il contante che custodiva in casa, circa 2mila euro e a quel punto la banda si è data alla fuga facendo perdere le loro tracce