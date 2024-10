TEVEROLA. Approvate tre delibere di giunta con i nomi degli ex assessori, il Comune corre ai ripari

Ad evidenziarlo è il gruppo di opposizione “Teverola Sostenibile“

TEVEROLA – Tre delibere di giunta sono state approvate in data 28 ottobre ma i nomi dei componenti del collegio presenti sono quelli di assessori che si sono dimessi.

Ad evidenziarlo è il gruppo di opposizione “Teverola Sostenibile” che denuncia: “Sono state pubblicate tre deliberazioni di giunta, datate 28 ottobre 2024: la numero 39, 40 e 41. Tutte e tre riguardano il conferimento di un incarico legale per la difesa dell’Ente in varie controversie pendenti. Potrebbe trattarsi di un refuso. Tuttavia, in data 28 ottobre risultano in giunta persone che si sono dimesse da tempo“.

“Il segretario comunale, che ha curato la revisione del frontespizio delle deliberazioni per aggiornare il proprio nome, ha notato l’elenco della Giunta? E ancora, la Giunta ha avuto modo almeno di leggere gli atti? Correggete questi errori ed evitate di esporre ulteriormente l’Ente a manifesta incompetenza amministrativa”.

Al momento i tre documenti risultano essere stati rimossi dall’Albo Pretorio