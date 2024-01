“Ti ammazzo”. Uomo violento arriva sotto casa della ex compagna. E poi aggredisce anche i carabinieri

LUSCIANO – Non era riuscito ad accettare la fine della loro relazione e, infastidito dalla decisione della sua ex di troncare il rapporto, si è presentato presso l’abitazione di quest’ultima inveendo contro di lei, insultandola e minacciandola violentemente di morte.

È accaduto nella serata di ieri a Lusciano, piccolo centro del casertano, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto della donna, pervenuta alla centrale operativa attraverso il numero di emergenza “112”.

I militari dell’Arma, giunti presso l’abitazione segnalata, hanno sorpreso l’aggressore, un 35enne di Trentola Ducenta, ancora intento ad inveire animatamente contro la sua ex. L’uomo, alla vista dei carabinieri si è scagliato contro di loro aggredendoli e spintonandoli, costringendoli così, con non poca fatica, a bloccarlo e a condurlo in caserma.

Lo stesso è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di atti persecutori, oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.