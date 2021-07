Tilde muore a 54 anni. Lascia il marito e due figlie

CARINARO – (Lidia e Christian de Angelis) Addio alla giovane madre Matilde Moscariello 54 anni. Una dolorosa notizia sconvolge la comunità la prematura dipartita della bellissima e solare Matilde, Tilde per gli amici, sposata con Luigi Affinito e amorevole madre di Marika e Martina. I funerali sono stati celebrati nella Parrocchia di Sant’Eufemia. Tanti i messaggi di addio per la stimata e conosciuta donna. Un’amica Annalia de Rosa scrive : “Sono incredula.. una donna di gran cuore..sempre gentile e sorridente. Che tu possa riposare in pace cara Tilde!“