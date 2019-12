CASERTA – Alle 12.30 circa sull’autostrada A30 Caserta-Salerno è stato riaperto il tratto tra l’allacciamento A1-A30 e Nola in direzione Salerno, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo, avvenuto al km 17, che ha visto coinvolto un autoarticolato. Al momento sul luogo dell’incidente si circola su una corsia in entrambe le direzioni e si registra 1 chilometro di coda in direzione Caserta