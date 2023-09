TORTURE IN CARCERE. Oggi in aula il racconto di chi c’era nel cuore delle violenze

Morti tre detenuti che erano parte offesa: in aula sono state messe a fascicolo le loro dichiarazioni

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Dopo la pausa agostana, sono riprese le udienze dell’aula bunker del tribunale di Santa Maria Capua Vetere riguardo alle torture compiute nel carcere della città sammaritana, il procedimento che vede oltre 100 imputati.

Il collegio giudicante oggi doveva ascoltare alcuni detenuti. Non è stata terminata la lista dei soggetti che dovevano sedersi dinanzi alla corte che, quindi, ha rinviato il resto tra qualche giorno

In aula, però si è comunque parlato di quanto sarebbe successo il 6 aprile 2020 nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, specificatamente i passaggi sono stati dedicati al reparto Nilo quello che, secondo la Pubblica Accusa, è stato al centro delle violenze.

Ricordiamo che tre dei detenuti che nel processo sono stati registrati come parti offese sono morti in questi mesi. Per questo motivo, oggi, sono state acquisite le sommarie informazioni testimoniali, le dichiarazioni dei tre soggetti deceduti e le loro dichiarazioni sono state acquisite nel fascicolo dell’organo giudicante.

Oltre settanta gli avvocati chiamati in causa in questo procedimento, tra cui i legali casertani Vittorio Giaquinto, Dezio Ferraro e Mirella Baldascino e tanti assistenti di questi professionisti.