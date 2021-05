TRAGEDIA. 18enne muore travolto da un furgone durante una festa di matrimonio

MARCIANISE – (Lidia e Christian de Angelis) 18enne muore travolto da un furgone durante festa di matrimonio. Una terribile notizia sconvolge due comunità, Marcianise luogo d’origine della famiglia della vittima e Formigine in provincia di Modena. Un ragazzo 18ennne Riccardo Bellopede, mentre giocava con gli amici e familiari a lanciarsi i gavettoni durante una festa di matrimonio, è stato travolto da un furgone in corsa.

Riccardo era il testimone dello sposo, il 18enne sembra, che per evitare un gavettone è finito sulla strada pubblica dove proprio in quel momento sopraggiungeva un Fiat Doblò. L’impatto è stato violentissimo. I presenti sono subito accorsi per aiutare il giovane, hanno allertato i sanitari che sono giunti sul posto, ma per lui non vi è stato nulla da fare, è deceduto sotto gli occhi increduli e terrorizzati dei genitori amici e eparenti.

Il Fiat Doblò era guidato da un 43enne, F.B., di Bologna. L’uomo non ha fatto in tempo a frenare, il furgone si fermerà solo diversi metri dopo come rilevano i segni col gessetto della municipale sull’asfalto. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Sotto shock tutti. La salma è stata trasferita a medicina legale per gli accertamenti di rito poi sarà rilasciata per i funerali.