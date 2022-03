MADDALONI – Dramma a Maddaloni. Un 50enne è stato trovato privo di vita nella sua abitazione in via Sant’Eustachio. A lanciare l’allarme i familiari e gli amici che non riuscivano mettersi in contatto con l’uomo. I soccorritori hanno fatto irruzione in casa e hanno fatto la tragica scoperta. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sul decesso del 50enne.