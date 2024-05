Tragedia a MADDALONI. Michele cade dal balcone di casa e muore sul colpo

MADDALONI – Aveva 67 anni Michele Barbuto Ferraiuolo, l’uomo di Maddaloni, residente in via Caudina, morto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione.

La tragedia è avvenuta questa mattina, poco dopo le ore 7.

Sulla dinamica dell’incidente, non c’è ancora alcuna certezza. L’evento, chiaramente, non rende impossibile presupporre un atto autolesionista, ma potrebbe essere stata una caduta provocata da cause accidentali.