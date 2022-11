TRAGEDIA A S. MARIA C.V. 21enne precipita dal quinto piano e muore

I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tragedia, nella tarda serata di ieri in via Arcofelice a Santa Maria Capua Vetere. Una giovane donna Silvia M., 21 anni, è precipitata dal quinto piano di un palazzo di nuova costruzione presso il parco Angelica. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 21enne. Sul posto i carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere. Non si è esclude alcuna ipotesi.