TRAGEDIA A S.MARIA C.V. 24enne muore in un incidente in scooter sulla Variante

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Antonio Pinto, 24enne di Casapulla, è morto tragicamente oggi, domenica, a seguito di un terribile incidente in scooter.

Il ragazzo, uscito per una passeggiata, ha perso il controllo della propria moto e ha perso la vita nell’ultimo tratto della Variante, direzione Nord, all’altezza dei comuni di San Prisco e Santa Maria Capua Vetere.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Santa Maria Capua Vetere. Non hanno potuto far altro che costatare il decesso del giovane, finito contro il guardrail e sbalzato a molti metri di distanza probabilmente per la perdita della ruota anteriore dello scooter. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti.

Il ragazzo si era laureato solo un paio di mesi fa. Appartiene a suo padre Aristide la palestra World Gym Club.