TRAGEDIA. Accusa un malore mentre sistema il tetto. Uomo muore improvvisamente

CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Tragedia avvenuta a Destra Volturno. Il fatto è accaduto ieri mattina alle sette, quando uomo mentre stava eseguendo una serie di lavori per sistemare la guaina sul tetto della propria abitazione, è stato colto da improvviso malore ed è deceduto. A dare l’allarme la moglie, che dopo aver sentito un tonfo, è salita sulla scala per capire se fosse accaduto qualcosa e si è accorta che il marito era accasciato su una porzione di tetto. Ogni tentativo degli operatori del 118 per rianimare la vittima, è stato vano; l’uomo è deceduto per infarto fulminante. Per recuperare la salma, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.