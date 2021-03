SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un bimbo di 4 mesi è morto nella sua culla. Il corpo è stato trovato poco dopo le 10 ma il decesso potrebbe essere avvenuto ore prima: alle 6 aveva preso una poppata. Sembrava dormire sereno. E’ successo in una casa di via Sturzo, dove’è arrivata un’ambulanza. Ma i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili. Indaga la polizia. Tra le ipotesi prese in considerazione, c’è quella del soffocamento da rigurgito di latte.