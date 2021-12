Tragedia della strada. Schianto tra auto e scooter: muore 45enne

GRAZZANISE – Un 45enne di nazionalità indiana è deceduto a Grazzanise in seguito ad un incidente stradale avvenuto mentre era in sella ad uno scooter sulla strada provinciale 217. L’uomo si è scontrato frontalmente contro un’auto ed ha perso la vita sul colpo. Dai primi accertamenti dai carabinieri sembra che lo straniero a bordo dello scooter ne abbia perso il controllo finendo per invadere la corsia realizzata sopraggiungeva una vettura; l’impatto è stato molto violento. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione