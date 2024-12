TRAGEDIA IN CANTIERE. MUORE giovane operaio e musicista casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Alessio Matrunola, un giovane di 32 anni originario di San Pietro Infine, è stato vittima di un tragico incidente avvenuto oggi dopo le 13. Il ragazzo, figlio unico, era conosciuto per la sua passione come musicista, ma lavorava con impegno in un’azienda locale.

Secondo le prime ricostruzioni, Alessio aveva riferito ai suoi colleghi che si sarebbe allontanato per una breve pausa. Pochi minuti dopo, però, si è verificato l’incidente che ha segnato la sua tragica fine. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma i soccorsi giunti tempestivamente sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Alessio viveva a San Vittore del Lazio con i suoi genitori: la madre, docente in un liceo, e il padre, che lavora per una società che collabora con Autostrade S.p.A e apprezzato organista.

La tragedia ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia Matrunola, che in questo momento sta affrontando un dolore insostenibile.