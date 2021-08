TRAGEDIA IN MARE. 4 dispersi ed un ferito grave

CASTEL VOLTURNO -Dramma a Castel Volturno, sulla spiaggia libera accanto al lido Fontana Blu località Pinetamare. Ci sarebbero 4 dispersi e un ferito grave. Verso le 14,30 cinque ragazzi di origine partenopea, di età compresa tra i 30 e 40 anni, sono stati trascinati via dalla corrente, uno di loro si è avventurato in acqua non riuscendo più a ritornare a riva è partita una catena per recuperare l’amico in difficoltà ma le correnti hanno trascinato via gli altri 4 che ancora risultano dispersi. I bagnanti presenti in spiaggia hanno allertato i soccorsi che hanno recuperato un giovane 35 enne affidato alle cure dei sanitari. Trasportato d’urgenza presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno con numerosi traumi dovuti presumibilmente all’ impatto violento contro la scogliera, versa in gravi condizioni. Mentre sono ancora in corso le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone e della Guardia Costiera di Castel Volturno.