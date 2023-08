TRAGEDIA IN MOTO. Antonio muore a 18 anni, Sophia ferita gravemente. Dall’America raccolta fondi per la 13enne: già raccolti oltre 30 mila dollari

VITULAZIO – Alcuni parenti di Sophia Martone, la ragazza di 13 anni rimasta ferita gravemente dell’incidente che ha visto morire il suo fidanzato diciottenne, Antonio Lubrano, hanno deciso di istituire una raccolta fondi per aiutare nelle spese mediche da sostenere i genitori della tredicenne.

A mettere in piedi questa raccolta fondi, questo crowdfunding, è stata la parte americana della famiglia della ragazza.

In questo modo, spiega Giovanni Scialdone, cugino della 13enne e residente a Portsmouth nel New Hampshire uno degli Stati che compongono gli USA, i genitori di Sophia potranno avere denaro sufficiente per portare la loro figlia in un centro traumatologico di alto livello.

In pochi giorni sono state raggiunte quasi 300 donazioni e superati i 31.000 dollari.

Il link per accedere: https://www.gofundme.com/f/shine-a-light-for-sophia