SPARANISE – Una tragedia si è consumata alle 13,oo, di oggi, in via Mazzeo a Sparanise. Un uomo, S.D.F., anziano del posto, molto conosciuto, ha perso la vita mentre stava potando alcuni alberi su un terreno di sua proprietà. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso alla base del quale sembrerebbe esserci un malore improvviso.