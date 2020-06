TRAGEDIA IN SERATA. Piomba a folle velocità con lo scooter nel giardino di casa e travolge bimbo di 10 anni. È gravissimo

AGGIORNAMENTO. A ridurre quasi in fin di vita questa sera un bimbo di 10 anni, C.I., piombando con uno scooter a 3 ruote (e non con un’auto come avevamo scritto nel primo lancio) nel giardino di casa del piccolo, è Leon Bifone, figlio 19enne di Mario, nonché nipote del boss Antonio detto Zuzù. Nell’incidente è rimasto coinvolto e ferito alla testa e ad una spalla anche l’ex assessore Ferdinando Iodice, il quale stava chiudendo il cancello del lotto di terreno adiacente all’abitazione dove si trovava il bimbo.

PORTICO DI CASERTA – Tragedia questa sera intorno alle 19,30 in viale dei Pini a Portico di Caserta. Dalle prime notizie che ci giungono e che stiamo verificando, sembrerebbe che un giovane, di circa 19 anni, a bordo di un’auto lanciata a folle velocità abbia perso il controllo della vettura investendo un bimbo di 10 anni. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il ragazzino si trovasse nel giardino privato di casa col papà, quando l’auto è piombata letteralmente all’interno della proprietà privata prendendo in pieno il piccolo che ora è gravissimo all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Il piccolo è stato già sottoposto ad intervento chirurgico dove gli è stata asportata la milza e un pezzo di fegato. Nell’impatto ha riportato anche un trauma cranico e varie fratture.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora piantonano il giovane investitore trasportato al Moscati di Aversa in attesa dei risultati tossicologici.