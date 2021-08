Il ragazzo è risultato negativo ai test su alcol e droga

ALIFE Non c’è stato scampo per il ciclista che procedeva lungo via Campisi, nel territorio del Comune di Alife. E’ stato travolto e ucciso dall’auto guidata da un ventenne alifano, Jacopo, che è risultato negativo ai test su alcol e droga. La vittima, Giuseppe Santagata, dopo essere stata travolta dalla vettura è finita contro un muretto e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.