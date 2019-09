CASAPULLA – Tragedia in via Armando Diaz a Casapulla, badante trovata impiccata nel bagno di casa. Ci è giunta pochissimi minuti fa la notizia del suicidio di una donna ritrovata senza vita in un appartamento a pochi passi dal centro della cittadina. Sul posto, ovviamente, sanitari del 118 e carabinieri.

La notizia, al momento ci è arrivata in modo sommario, cercheremo di saperne di più e di tenervi aggiornati. SEGUITECI.