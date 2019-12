TRAGEDIA in via Tesa. Giovane trovato morto in un lago di sangue

MONTESARCHIO – La salma di Teodoro Damiano, per gli amici conosciuto come Teddy, il 32enne trovato morto in un lago di sangue nella sua abitazione di via Tesa a Montesarchio, è stata trasportata alla Morgue dell’ospedale San Pio di Benevento, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Probabilmente, nella giornata di domani si deciderà se effettuare l’autopsia o liberare la salma.

Avanza, infatti, in modo sempre più concreto l’ipotesi che il giovane ingegnere si sia tolto la vita. Oscure sono le cause che lo avrebbero portato a compiere l’insano gesto e, a quanto pare, dovrebbe averlo fatto anche in modo molto cruento. Come arma avrebbe usato un coltello, con il quale sembra sia riuscito ad infliggersi diverse ferite, alcune rivelatesi fatali. L’intera comunità di Montesarchio è sconvolta anche perché, se questa ipotesi fosse confermata, sarebbe il secondo suicidio nel giro di meno di due mesi.