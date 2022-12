GUARDA IL VIDEO. TRAGEDIA IN VOLO. Il capitano Altruda è morto da eroe: fino all’ultimo ai comandi del suo caccia per evitare l’impatto con le zone abitate

Nelle immagini una fioca luce, poi il bagliore ed, infine, l’esplosione. Sul caso dell’aereo militare precipitato nei pressi dell’aeroporto di Trapani Birgi, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le cause. Caserta piange il giovane capitano, nato nel rione Acquaviva.

CASERTA Diverse le ipotesi al vaglio in queste ore sull’Eurofighter preciptato la scorsa notte: da un’esplosione in volo al fenomeno del wind shear, il vento improvviso che può schiacciare verso il suolo un velivolo in atterraggio, fino a un malore del pilota, Fabio Antonio Altruda. Il 33enne di Caserta, i cui resti sono stati trovati nella notte a poca distanza dal velivolo, potrebbe, infatti, essere rimasto ai comandi del suo caccia fino all’ultimo per evitare l’impatto in zone abitate.

Nessun allarme – Altruda volava, armato, in coppia con un altro aereo che lo precedeva e che è rientrato regolarmente alla base proprio negli istanti in cui dalla torre di controllo venivano persi i contatti con l’ufficiale pilota. Secondo le prime notizie dall’aereo non sarebbe arrivato nessun allarme, neanche il segnale automatico di espulsione del sedile eiettabile che fa entrare automaticamente in funzione il Gps.

Il video della telecamera di sorveglianza – Una telecamera di sorveglianza di un’abitazione della zona ha ripreso lo schianto dell’Eurofighter. Nelle immagini si vede chiaramente il bagliore dell’esplosione in aria del caccia, che volava insieme a un altro velivolo. Il video è stato acquisito dai pm.

Fonti: solo scatola nera chiarirà la dinamica dell’incidente – Si lavorerà nelle prossime ore al recupero della scatola nera del caccia Eurofighter precipitato. L’area è stata sequestrata e in attesa del recupero della scatola nera – che sarà utile per i rilievi della Procura e quelli dell’inchiesta interna dell’Aeronautica – non è ancora possibile stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto, spiegano fonti militari.

Intanto Caserta piange il giovane pilota: Fabio Antonio Altruda era celibe ed era entrato in Aeronautica Militare con il corso regolare Ibis V dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli nel 2007. Pilota combat ready su velivolo Eurofighter, in forza al 37esimo Stormo di Trapani dal marzo del 2021, aveva all’attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali

effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing Nato.

La notizia della sua morte è stata comunicata ai genitori del giovane ufficiale, ai quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra Aerea Luca Goretti, a nome dell’intera Forza Armata, si è stretto in un profondo cordoglio.