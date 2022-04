TEVEROLA – Colto da malore improvviso muore in strada. É accaduto pochi minuti fa davanti al caseificio “La Marchesa” a Teverola. Un uomo si è accasciato improvvisamente al suolo. I passanti hanno allertato i soccorritori che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso nonostante il tempestivo primo soccorso prestato da un medico che transitava in zona.