TRAGEDIA NELLA NOTTE. 75enne vola giù dal quinto piano della sua abitazione

Il dramma questa mattina alle 4,00

MADDALONI – Una tragedia si è consumata questa notte in via della libertà a Maddaloni. Un uomo di 75 anni S.L, è stato trovato morto in strada in una pozza di sangue. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il pensionato si sia lanciato dal quinto piano della sua abitazione. A nulla è servito l’intervento dei sanitari. Sul posto gli uomini del locale commissariato di polizia e la polizia scientifica da Caserta.