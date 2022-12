TRAGEDIA NELLA NOTTE Muore a 47 anni maresciallo capo dell’Aeronautica militare: fissati i funerali

Nella serata di ieri aveva avvertito un dolore addominale e poche ore dopo si è accasciato a terra, in arresto cardiocircolatorio. Inutili gli interventi di due ambulanze del 118.

SAN PRISCO (Lidia e Christian de Angelis) Fissati i funerali del 47enne maresciallo capo dell’Aeronautica militare Salvatore Monaco. La funzione religiosa avrà luogo domani alle 15:00 presso la Chiesa Madre di San Prisco, alla presenza di familiari, tra cui la moglie e i figli, amici, colleghi militari ed istituzioni. La sua improvvisa dipartita ha sconvolto tutti, un malore ieri sera lo ha strappato per sempre all’amore dei suoi cari. Nonostante i tentativi di salvarlo dei soccorsi per il 47enne non vi è stato nulla da fare. Tantissimi i messaggi di addio e cordoglio che stanno giungendo in queste ore.

Tragedia la scorsa notte a San Prisco. Il 47enne Salvatore Monaco dell’Aeronautica militare di Caserta, ha accusato un malore e si è accasciato a terra, andando in arresto cardio circolatorio. Due ambulanze del 118 (compreso una rianimativa), avvertite dai parenti, si sono subito portate presso l’abitazione di dell’uomo ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I suoi parenti hanno poi dichiarato che nella serata di ieri il 47enne aveva solo avvertito un dolore addominale. Alla famiglia di Salvatore Monaco giungano le condoglianze di Casertace.