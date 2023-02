TRAGEDIA. Precipita dal balcone di casa, muore insegnante 44enne. “Donna di straordinario coraggio”

La ricorda così l’istituto Millecolori, dove Antonella ha insegnato per circa 10 anni

CASALUCE – Non si placa la sensazione di dolore dopo la scomparsa di Antonella Ferraiuolo, l’insegnante di 44 anni morta ieri, lunedì, dopo essere precipitata dal balcone di casa a Casaluce.

Come già raccontato ieri (LEGGI QUI) , le prime informazioni segnalano la possibilità di un suicidio per l’insegnante di Casaluce, che avrebbe chiusa la porta del bagno alle sue spalle, prima di lanciarsi nel vuoto.

Mamma di tre ragazzi e sposata con un dipendente di una scuola guida di Teverola, Antonella ha lavorato in una scuola di Cesa, l’istituto Millecolori, per più di 10 anni, come specificato dalla stessa scuola dell’agro Aversano, per poi trasferirsi a Roma.

Ed è proprio dalla scuola dove Antonella ha lavorato anni fa che arriva un dolce messaggio di addio, che potrete leggere in calce all’articolo.

La

salma della 44enne si trovapresso l’istituto di Medicina Legale.