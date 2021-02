PARETE – Grave incidente, ieri, durante il pranzo domenicale alla periferia di Parete. Un 23enne, di Villa Literno, è caduto dal tetto di un’abitazione di via Vicinale Vecchia dove era salito probabilmente per un intervento. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze e dopo gli esami del caso effettuati presso la struttura sanitaria aversana è stato dimesso.