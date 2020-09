CASTEL VOLTURNO – Si è evitata una tragedia a Castel Volturno, in una zona adiacente al Villaggio Coppola: a causa delle avverse condizioni meteo, una vetrata di 30 metri quadri è stata letteralmente sradicata dal suo alloggiamento. Una parte è crollata e un’altra in imminente pericolo di caduta è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Mondragone che, con un’autoscala, hanno raggiunto il quarto piano.

I detriti di vetro si sono sparsi da ogni parte.