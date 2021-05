TRAGEDIA SFIORATA. Auto contro il passaggio a livello mentre sopraggiunge un treno

CAPUA – Tragedia sfiorata qualche giorno fa a Sant’Angelo In Formis, frazione di Capua. Un professionista locale alla guida della propria auto è andato a finire, per cause ancora in fase di accertamento, contro la sbarra del passaggio a livello chiuso in attesa del passaggio del treno della linea ferroviaria Alifana. Nel tremendo schianto il vetro è andato in frantumi e fortunatamente il guidatore è riuscito a rimanere lucido. La sua prontezza di riflessi ha evitato lo scontro con il mezzo, in quanto il professionista alla vista del treno che sopraggiungeva ha ripreso la marcia e divelto la successiva sbarra per liberare i binari e permettere il passaggio del treno riuscendo così ad evitare il peggio.