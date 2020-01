TEVEROLA – Un vigilantes è rimasto gravemente ferito durante il turno di lavoro nella zona industriale di Teverola. A quanto si apprende, l’uomo che stava prestando servizio in una ditta del posto, è rimasto schiacciato dal cancello che sarebbe uscito dai binari mentre il vigilantes lo stava chiudendo.

Ricoverato all’ospedale Moscati di Aversa, ha riportato diverse contusioni e una frattura, ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.