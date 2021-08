Tragedia sfiorata stanotte in un noto lido del litorale Domizio: ragazzo 23enne rischia di morire. Salvato da un eroico infermiere

CASTEL VOLTURNO – Dieci anni di esperienza negli equipaggi del servizio di emergenza e di soccorso del 118, ma anche la sua calma e la su freddezza, hanno consentito ad Antonio Mattiello, infermiere professionale, di salvare la vita a un ragazzo 23enne, che , forse a causa di un uso eccessivo di alcol, si è sentito male verso le 2,30 di stanotte nel solarium del lido La Selvetta di Castelvolturno Solarium, che, di notte, si trasforma in pista da ballo. Era riverso su un lettino ed era completamente privo di sensi. La sua fortuna di è materializzata nella presenza dell’infermiere professionale Antonio Mattiello, che si trovava nei pressi, insieme a un gruppo di amici. Compreso immediatamente la delicatezza della situazione e, addirittura, l’incombente pericolo di vita, gli è balzato affianco prima di tutto è intervenuto per liberare le vie aeree, visto che il vomito, com’è successo spesso in caso simili, avrebbe potuto provocare un fatale soffocamento da asfissia del ragazzo. Successivamente, Mattiello, che oggi opera mori attualmente sono impegnato professionalmente nell’ emergenza Covid dell’Asl di Caserta, ha continuato a gestire la situazione con l’aiuto dello staff della Riviera del mar, la porzione del lido la Selvetta, dedicata agli eventi serali e notturni. Ha allertato un mezzo di soccorso 118, arrivato in tempi brevi con medico a brodo. Il ragazzo è stato portato alla clinica Pineta Grande e le sue condizioni sono migliorate nel corso della notte e nella mattinata odierna.