Tragedia sul litorale. Inutile la catena umana dei bagnanti per salvare il 62enne morto al largo

CASTEL VOLTURNO – Emergono altri particolari su quanto accaduto ieri a Castel Volturno dove un uomo di 62 anni del Napoletano e’ morto mentre era a largo; la corrente lo ha stremato e ha perso le forze (CLIKKA E LEGGI). Sospese le ricerche di un nipote 25enne per una segnalazione sbagliata (CLIKKA E LEGGI). Per salvare il 62enne, alcuni bagnanti hanno creato una catena umana tra la spiaggia e le acque del mare, ma il tentativo e’ rimasto vano. Altre due persone in difficolta’ nelle acque molto mosse sono state invece ricoverate in ospedale.

Purtroppo ieri è stato registrato un altro episodio simile nella nostra regione, le cui coste sono state sferzate dal vento che ha reso il mare da ‘bandiera rossa’. A Paestum (Salerno), in localita’ Torre di Mare un 73enne di Cercola (Napoli) e’ stato travolto dalle onde ed e’ morto annegato. Secondo quanto ricostruito sulla base di alcune testimonianze, l’uomo era sulla battigia a raccogliere telline quando un’onda lo ha preso in pieno, ha avuto un malore, ha arrancato e poi e’ finito con la testa sotto acqua. Inutili i soccorsi, aveva perso conoscenza ed e’ morto prima del trasporto in ospedale.