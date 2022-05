CARINOLA – Dramma ieri a Carinola. In un’abitazione di via Marconi, nella frazione Casale, un uomo di 65 anni, del posto, è stato trovato senza vita. Sarebbe morto da diversi giorni, forse nella giornata di sabato.

Si indaga per risalire alle cause del decesso. L’uomo non avrebbe parenti. Nei prossimi giorni il corpo potrebbe essere sottoposto ad autopsia.