FONTEGRECA – Non è chiaro il motivo per cui un uomo sia caduto dal balcone della sua abitazione di Fontegreca, piccolo paese nel Matese, noto soprattutto per la Cipresseta e la sua fonte d’acqua.

Il corpo è stato rinvenuto al suolo dopo il volo di circa 20 metri, avvenuto mentre in casa si trovava la moglie e suo nipote. Nulla da fare per i soccorsi del 118, accorsi immediatamente sul posto.