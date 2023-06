Tragico incidente nella notte, grave un 23enne ricoverato al Cardarelli

Il giovane potrebbe aver perso il controllo della moto sulla quale viaggiava.

VILLA LITERNO/VILLA DI BRIANO Un incidente terrificante si è verificato stanotte, intorno alle 2.30, sulla Nola-Villa Literno, all’altezza dello svincolo per Villa di Briano. Un 23enne, M.E., queste le iniziali del suo nome, ha perso il controllo della moto su cui viaggiava, schiantandosi sull’asfalto. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul luogo del sinistro si sono subito portate le forze dell’ordine ed un’ambulanza del 118. Il ragazzo, trasferito d’urgenza all’ospedale Moscati di Aversa, è stato prima intubato e, successivamente, trasportato al Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sono gravi.