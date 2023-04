Tragico schianto in moto, domani i funerali del poliziotto morto a soli 37 anni

Nella parrocchia di San Castrese a Marano.

VILLA LITERNO/MARANO/CAPUA (Lidia e Christian de Angelis) Fissati i funerali del poliziotto Fabio D’Alessio. La funzione avrà luogo domani mattina alle 11:00 presso la parrocchia di San Castrese a Marano. L’altra notte sulla Nola/Villa Literno, il giovane poliziotto in servizio al Commissariato di Pianura, in passato in servizio a Capua, ha perso il controllo della motocicletta di grossa cilindrata su cui viaggiava si è schiantato contro il guardrail, morendo sul colpo. Sul posto i soccorsi, ma nulla è stato possibile fare. Era ormai troppo tardi. La salma per l’autopsia è stata trasportata presso medicina legale dell’ospedale di Giugliano, per poi essere restituita alla famiglia per i funerali. Tanti i messaggi social per Fabio. Federica Sveva scrive: “Ricordo quando entrasti al bar e ti vidi per la prima volta, tu bellissimo con la tua divisa e quel sorriso smagliante .. pensai “quant è bello sto sbirro” ed iniziammo a parlare dicendo un mare di stronzate (come sempre).. Andasti in bagno a lavarti le mani ed uscendo vidi che te le stavi asciugando addosso e da lì a prenderti in giro e così non abbiamo mai smesso.. Ricordo le nostre risate, le continue prese in giro, le canzoni dei cartoni animati cantate in auto e le lacrime ed il dolore alla pancia dalle risate.. Quanto ti voglio bene pallocchio”.

Un

altro messaggio in cui è scritto: “Mi avevi promesso il giro sulla nuova moto ed io lo so che prima o poi quel giro me lo porterai a fare, perché tu sei uno che le promesse le mantiene”. E ancora: “Questa è una foto che mi mandasti per augurarmi il buongiorno ed io non le ho mai cancellate le tue foto perché il bene è forte tesoro mio”.

“Ci siamo sentiti qualche giorno fa e quando ho saputo il mio cervello per un attimo ha rimosso il tuo nome.. non potevi essere tu.. non dovevi essere tu…”. “Ora so che ci stai guardando e che sei vicino a tutti noi che sentiamo la tua mancanza immensamente, so che darai la forza a tutti e che continuerai a proteggere tutte le persone a te care”.

“Ti voglio bene poliziotto del mio cuore. Io ti sento.. lo so che sei qui”.