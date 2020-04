Travolge un ragazzo in bici e fugge. E’ caccia al responsabile

SANT’ANGELO IN FORMIS (CAPUA) – Ieri pomeriggio, un giovane di vent’anni D. P. G. di Capua, mentre percorreva in bici via della Libertà nella frazione Sant’Angelo in Formis, è stato travolto da un veicolo, fuggito senza prestare soccorso.

Il giovane, nonostante le numerose ferite, è riuscito a chiamare i familiari per essere soccorso; dopo pochi minuti sul posto è arrivato il padre che ha trasportato il figlio nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Il ventenne è stato dimesso nella notte con una prognosi di 25 giorni: ha riportato la lussazione della clavicola e numerose escoriazioni.



Sul caso indaga la Polizia Locale di Capua agli ordini del Comandante Carlo Ventriglia. Gli agenti stanno visionando, da ieri, tutte le telecamere della zona per individuare il responsabile.