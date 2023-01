Travolto da un’auto sulla superstrada: lascia tre figli già orfani di madre

Indagini in corso sulla morte di Angelo Raucci, rinvenuto cadavere ieri pomeriggio dai carabinieri sulla strada che conduce da Caivano ad Orta di Atella.

PORTICO DI CASERTA – Ieri pomeriggio il ritrovamento del cadavere di Angelo Raucci, 50 anni di Portico di Caserta: secondo le prime indagini l’uomo potrebbe essere stato investito da un’auto sulla strada che da Caivano conduce ad Orta di Atella. Sulla sua morte, ovviamente, è stata aperta un’indagine anche per capire cosa ci facesse in quella zona il 50enne che lascia tre figli, già orfani di madre. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.