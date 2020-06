Travolto e ucciso da una trave mentre fa visita agli amici sul cantiere, la città piange Felice

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) – E’ Felice Falco, meglio noto come Paolo, L’uomo di 43 anni, sposato con Michela e padre di due bambini, l’uomo deceduto a causa di un incidente in un cantiere di Teverola (QUI I PRIMI DETTAGLI).

L’uomo era originario di Caivano, ma da tempo viveva ad Orta di Atella. La mattina del 2 giugno il geometra era passato a salutare degli amici che stavano lavorando nel cantiere in un’azienda della zona industriale Aversa nord.

Resisi conto della gravità dell’incidente, gli amici hanno immediatamente richiesto i soccorsi che, giunti sul posto, hanno solo potuto constatare che per il 43enne non vi era nulla da fare. Poco dopo, sono arrivati al cantiere anche le forze dell’ordine, precisamente i carabinieri della stazione di Teverola, unitamente ai militari del reparto territoriale di Aversa, che hanno avviato le indagini per accertare le dinamiche dei fatti. La salma è stata trasferita a medicina legale dell’ospedale di Giugliano per l’autopsia. Dalle indagini è emerso che l’uomo non lavorava in nero, ma gli accertamenti proseguiranno. Appena appresa la drammatica notizia numerosi sono stati i messaggi per Falco