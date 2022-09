Tre auto sequestrate, droga ed evasione dai domiciliari. Scattano i controlli dei carabinieri

MONDRAGONE/CASTEL VOLTURNO – I CARABINIERI DEL REPARTO TERRITORIALE DI MONDRAGONE, COADIUVATI DA QUELLI DEL GRUPPO DI AVERSA, HANNO ESEGUITO, NEGLI ULTIMI DUE GIORNI, UN SERVIZIO COORDINATO DI CONTROLLO STRAORDINARIO TERRITORIO, VOLTO A CONTRASTARE L’ILLEGALITÀ DIFFUSA E LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

IL PARTICOLARE SERVIZIO HA CONSENTITO DI CONTROLLARE 77 PERSONE, 33 AUTOMEZZI E 3 ESERCIZI COMMERCIALI. NEL CORSO DELLE ATTIVITA’ UN PREGIUDICATO QUARANTANOVENNE DI CASTEL VOLTURNO, IN ATTO RISTRETTO AI DOMICILIARI, E’ STATO DEFERITO IN STATO DI LIBERTA’ PER EVASIONE. UN QUARANTOTTENNE DI ORIGINI IRANIANE, INVECE, E’ STATO SORPRESO CON UNA DOSE DI EROINA ED E’ STATO SEGNALATO ALLE AUTORITA’ COMPETENTI CON IL CONTESTUALE SEQUESTRO DELLO STUPEFACENTE.

I CONTROLLI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PROTRATTISI ANCHE DURANTE L’ARCO NOTTURNO, HANNO PORTATO ALL’ELEVAZIONE DI NUMEROSE SANZIONI, TRA CUI QUELLE PER GUIDA SENZA PATENTE, GUIDA SOTTO L’EFFETTO DELL’ALCOL E VEICOLO SPROVVISTO DELLA PREVISTA COPERTURA ASSICURATIVA. I CARABINIERI HANNO ALTRESI’ PROCEDUTO AL SEQUESTRO DI TRE AUTOVETTURE.