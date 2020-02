Tre Farine – Una Vera Cena d’Amore

Tre Farine, con i suoi ristoranti nel centro di Caserta e di Aversa, intende celebrare l’amore nella sera di San Valentino, offrendo un’esperienza diversa dal solito:

l’operazione “Una Vera Cena d’Amore” nasce con l’intento di sensibilizzare sull’eccessivo utilizzo degli smartphone.



A inizio serata, il ristorante inviterà tutti gli innamorati a spegnere i propri cellulari per “riaccendere” l’amore e stare realmente insieme, vivendo sguardi, gesti ed emozioni. Chiederà, infatti, ai propri commensali di posare i telefoni in appositi svuota-tasche a tema San Valentino, con il bollo dell’iniziativa, per godersi finalmente un’intera cena offline.Un’iniziativa in linea con lo spirito di Tre Farine che ama sempre rispondere a tutte le esigenze dei propri clienti e, in questo caso, vuole ricordare loro, e a tutti noi, che basta poco per riscoprire attimi davvero preziosi.

TRE FARINE – Caserta

Via Cesare Battisti, 46

Info & Prenotazioni 0823442172

Facebook e Instagram @trefarine

TRE FARINE – Aversa

Viale Olimpico, 122

Info & Prenotazioni 08118399929

Facebook e Instagram @trefarineaversa

