SAN FELICE A CANCELLO – Tre ladri di catalizzatori di auto sono stati fermati dai carabinieri a Cancello Scalo. E’ successo durante la notte scorsa. Sono stati trovati con grimaldelli, guanti, cacciaviti e quant’altro per asportare le “marmitte” dalle vetture. Portati in caserma, hanno avuto il foglio di via da San Felice. Per due di loro è scattata anche la denuncia. Il materiale rinvenuto, che comprendeva anche una sega elettrica, è stato sequestrato.