Treni bloccati per ore: “Ho investito e ucciso un uomo” ma era un falso allarme

SAN MARCELLINO – Un macchinista tra le stazioni di Aversa e San Marcellino ha arrestato la corsa del suo treno credendo di aver investito ed ucciso un uomo. La circolazione dei convogli è rimasta bloccata per tre ore. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme. Alle 19 il traffico è ripartito ma le ripercussioni sulle linee non sono mancate, così come gli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria: rallentamenti tra i 20 e i 90 minuti per 5 treni Intercity (2 deviati su percorso alternativo), tra i 20 e i 120 minuti per 9 treni Regionali, un treno Regionale cancellato.