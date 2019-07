TRENTOLA. Il giudice dice “No”: restano ai domiciliari Saverio Griffo e l’ex sindaco Andrea Sagliocco

TRENTOLA DUCENTA (red.cro.) – E’ arrivata una brutta notizia per l’ex sindaco di Trentola Ducenta Andrea Sagliocco e per uno dei suoi uomini di fiducia, l’avvocato Saverio Griffo, entrambi accusati di diversi reati tra cui corruzione, peculato e favoreggiamento nell’incredibile vicenda del blocco all’apertura del supermercato Decò a Trentola Ducenta.

Il Giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord ha rigettato l’stanza di scarcerazione sia per Griffo, sia per Sagliocco, mentre l’istanza di Elena Bassolino è stata accettata, come annunciato ieri (LEGGI QUI).

Dopo gli interrogatori di garanzia, i tre sopra citati avevano presentato le istanze che hanno avuto lieto fine solo per la dirigente comunale.